ФИДЕ подала жалобу на Крамника в комиссию по этике из-за заявлений в адрес Народицкого

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) официально подала жалобу в Комиссию по этике и дисциплинарным вопросам ФИДЕ, в которой ответчиком является 14-й чемпион мира Владимир Крамник. В ФИДЕ обеспокоены заявлениями Крамника в отношении скончавшегося американского гроссмейстера Дэниела Народицкого и чеха Давида Навары.

«В жалобе описывается поведение, имевшее место примерно в течение двух лет, и приводятся ссылки на ряд публичных заявлений и материалов, которые ФИДЕ считает имеющими отношение к потенциальным нарушениям, связанным с преследованием и оскорблением человеческого достоинства. В жалобе также содержатся показания и информация, предоставленные Давидом Наварой и людьми, близкими к Дэниелу Народицкому», — говорится в пресс-релизе федерации.

Крамник ранее обвинял Народицкого и Навару в читерстве.

Народицкий скончался 19 октября, ему было 29 лет. Причины смерти пока неизвестны.

