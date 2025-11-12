USADA дисквалифицировало призёра ЧМ-2022 по лёгкой атлетике на 45 месяцев

Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало призёра чемпионата мира – 2022 в беге на 100 м Марвина Брейси-Уильямса на 45 месяцев из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает ESPN.

Дело против 31-летнего Брейси-Уильямса было начато после получения сигнала от информатора. После этого спортсмен сдал положительный тест на запрещённое вещество. Расследование продолжилось попыткой Брейси-Уильямса вмешаться в процесс и, вместе с тем, спортсмен трижды нарушил правило о предоставлении своего местоположения. Однако, позже, он оказал значительное содействие властям, помогая раскрыть другие допинговые случаи.

Срок дисквалификации Марвина Бейси-Уильямса отсчитывается с 5 февраля 2024 года. Все результаты, показанные после 1 июня 2023 года, аннулированы. Дисквалификация атлета истечёт в ноябре 2027 года.

Брейси-Уильямс стал вторым американским спринтером из призовой тройки на дистанции 100 м чемпионата мира-2022, уличённым в нарушении антидопинговых правил. Чемпион мира – 2022 в этой дисциплине Фред Кёрли был временно отстранён в августе 2025 года за нарушения правил местонахождения. Тогда он заявил, что собирается оспорить обвинения. Позже Кёрли подписал контракт на участие в первых Enhanced Games, соревнованиях, где спортсменам разрешено использовать допинг, запрещённый в официальных турнирах.