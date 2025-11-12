Скидки
МОК запретит участие трансгендеров* на Олимпийских играх в ближайший год

МОК запретит участие трансгендеров* на Олимпийских играх в ближайший год
Международный олимпийский комитет (МОК) приближается к введению запрета на участие трансгендеров* в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Об этом сообщает The Guardian.

Ожидается, что запрет вступит в силу в ближайший год, в течение 6-12 месяцев. Отмечается, что новоизбранный президент МОК Кирсти Ковентри ясно дала понять, что намерена выполнить свое предвыборное обещание защитить женскую категорию.

На данный момент допуск спортсменов-трансгендеров* зависит от позиции международных федераций.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.


