Дональд Трамп хочет, чтобы клуб НФЛ назвал свой стадион в его честь

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Вашингтон Коммандерс» назвал в его честь стадион. Об этом сообщает ESPN.

Строительство стадиона планируется на сумму $ 3,7 млрд. Высокопоставленный источник в Белом доме сообщил, что с одним из членов группы владельцев «Коммандерс» по неофициальным каналам было установлено желание Трампа, чтобы стадион в столице США носил его имя. Представители клуба отказались от официальных комментариев.

«Это было бы красивое название, ведь именно президент Трамп сделал возможным восстановление нового стадиона», — приводит слова пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт источник.