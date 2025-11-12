Музей «Динамо» присоединился к масштабному проекту «МУЗЕИ-ДЕТЯМ»

Музей «Динамо» открыл свои двери для бесплатного посещения в рамках проекта мэра Москвы «МУЗЕИ-ДЕТЯМ». Теперь школьники и учащиеся колледжей столицы могут самостоятельно и бесплатно знакомиться с богатейшей историей одного из самых титулованных спортивных обществ страны.

Проект «МУЗЕИ-ДЕТЯМ», запущенный в 2017 году, призван сделать культурное и историческое наследие столицы доступным для молодого поколения. Учащиеся государственных образовательных учреждений могут посетить музей, просто приложив карту «Москвёнок» (или её носитель-браслет, брелок) на входе. Для учащихся негосударственных школ и колледжей, а также для тех, у кого карта находится на перевыпуске, действует упрощённая процедура по предъявлению заверенной справки об обучении.

«Для нас большая честь и ответственность стать частью важнейшего городского проекта. Спорт и история клуба «Динамо» — это не только про трофеи и рекорды. Это школа мужества, чести и командного духа. Мы уверены, что знакомство с такими примерами вдохновит ребят, поможет в формировании их ценностей и, возможно, определит их жизненный путь. Ждём в гости будущих чемпионов, болельщиков и всех, кто хочет прикоснуться к живой легенде отечественного спорта», — отмечает генеральный директор Музея «Динамо» Станислав Ковалёв.

Ключевые условия бесплатного посещения:

Индивидуальный визит: Для прохода необходима действующая карта «Москвёнок». Билет приобретать не нужно. Сопровождающие взрослые посещают музей по билетам соответствующей категории.

Для организованных групп: Для классов и групп требуется предварительное согласование визита с музеем. Обязательным документом является «Приказ на выход обучающихся», предоставляемый в бумажном виде. Бесплатный проход для сопровождающих лиц также возможен при условии их указания в приказе и предъявлении удостоверения личности.