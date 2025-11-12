13-летняя пловчиха установила рекорд Азии в заплыве на 200 м комплексом

13-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди установила на Китайских национальных играх новый азиатский рекорд в заплыве на 200 м комплексом.

Юная спортсменка завершила дистанцию за 2.7,41, побив предыдущий рекорд. Он принадлежал другой китаянке Е Шивэнь и был установлен на летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Тогда 16-летняя китайская спортсменка преодолела дистанцию за 2.7,57.

Мировой рекорд на данной дистанции был установлен канадкой Саммер Макинтош в июне 2025 года и составляет 2.5,7 секунды.

Юй Цзыди — бронзовый призёр чемпионата мира в Сингапуре (2025). Она является самым молодым призёром взрослых чемпионатов мира по плаванию.

Китайские национальные игры проходят в Шэньчжэне.