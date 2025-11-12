Скидки
Владимир Путин поздравил батутистку Арину Каляндру с победой на чемпионате мира

Владимир Путин поздравил батутистку Арину Каляндру с победой на чемпионате мира


Президент России Владимир Путин поздравил российскую батутистку Арину Каляндру, выигравшую золотую медаль на чемпионате мира в Памплоне, с победой. Спортсменка заняла первое место в дисциплине «акробатическая дорожка», её результат составил 27,300 балла.

«Уважаемая Арина Степановна! Поздравляю вас с победой на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Испании. Вы отлично подготовились к этим престижным соревнованиям, продемонстрировали незаурядное мастерство, характер и волю, уверенно опередили сильных, опытных соперниц.

Искренне желаю, чтобы этот триумф вдохновил вас на покорение новых спортивных вершин. Доброго вам здоровья, ярких достижений и всего наилучшего», — сообщается в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

