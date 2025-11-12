Прыгун Шлейхер — о серебре на ЧМ-2025: надо было до золота дотягивать

Российский прыгун в воду Никита Шлейхер рассказал, как он воспринимает завоевание серебряной медали на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Шлейхер выступал на соревнованиях вместе с Русланом Терновым, российские прыгуны проиграли золотым медалистам из Китая менее одного балла.

– Давайте вспомним соревнования в Сингапуре. Насколько волнительно это для вас было после длительного перерыва в условиях отстранения российских спортсменов от международных стартов?

– Для меня – это обычные соревнования. Я столько уже отпрыгал за этот год и за всю карьеру, что волнения практически не присутствовало. Мы на самом деле вернулись уже в начале года. В марте прошел первый старт в Германии, затем в Мексике, а также Суперфинал Кубка мира в Китае.

– Как можете прокомментировать свои выступления на чемпионате мира спустя время?

– Да я не знаю, как оценить, обычные выступления. Взяли серебро, но надо было до золота дотягивать. Разница ничтожная, у нас был реальный шанс, – приводит слова Шлейхера «Татар-Информ».