Главная Другие Новости

«Ответственности прибавилось». Прыгун в воду Шлейхер — о выступлении с Евгением Кузнецовым

Серебряный призёр чемпионата мира – 2025 российский прыгун в воду Никита Шлейхер рассказал, что изменилось в его спортивной карьере, после того как он начал выступать в синхронных прыжках с серебряным призёром олимпийских игр, чемпионом мира Евгением Кузнецовым.

– Насколько сильно расстроился Евгений Кузнецов из-за того, что не удалось выступить на чемпионате мира по причине травмы? Разговаривали ли с ним по этому поводу?
– Да, общались. Расстроился однозначно, но Женя сильный, он профессионал и обязательно вернётся в строй. Он уже потихоньку приступает к тренировкам.

– Евгений был вашим кумиром в прыжках. Насколько психологически тяжело было начать выступать с ним?
– Я дорос до этого уровня. Ответственности конечно больше прибавилось, – приводит слова Шлейхера «Татар-Информ».

Напомним, Евгений Кузнецов не смог принять участие в чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре из-за травмы колена, которую он получил за несколько недель до старта соревнований.

