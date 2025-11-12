Скидки
Егор Корнев и Арина Суркова выиграли заплывы на 50 м кролем на ЧР в Казани

Пловцы Егор Корнев и Арина Суркова выиграли финальные заплывы на дистанции 50 м вольным стилем в рамках чемпионата России на короткой воде — 2025, который проходит в эти дни в Казани.

Корнев завершил дистанцию, показав результат 20,51 секунды, второе место занял Александр Назаренко (21,10), замкнул тройку призёров Даниил Косенков (21,16).

Арина Суркова выиграла заплыв с результатом 23,87 секунды. Серебряным призёром стала Дарья Клепикова, которая завершила заплыв за 23,88 секунды, бронзу выиграла Алина Гайфутдинова (24,10).

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани с 7 по 12 ноября. В рамках соревнований более 1000 спортсменов со всей страны разыгрывают 48 комплектов наград. Призовой фонд чемпионата – более 14 млн рублей.

