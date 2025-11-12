Скидки
Колесников и Степанова выиграли финальные заплывы ЧР в Казани на дистанции 200 м на спине

Пловцы Климент Колесников и Милана Степанова выиграли финальные заплывы на дистанции 200 м на спине в рамках чемпионата России на короткой воде — 2025, который проходит в эти дни в Казани.

Колесников завершил дистанцию, показав результат 1.48,95, второе место занял Дмитрий Совенко (1.49,49), замкнул тройку призёров Лев Мажура (1.50,55).

Милана Степанова выиграла финальный заплыв с результатом 2.04,28. Серебряным призёром стала Рената Гайнуллина, которая завершила заплыв за 2.06,18 минуты, бронзу выиграла Дарья Зарубенкова (2.06,24).

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани с 7 по 12 ноября. В рамках соревнований более 1000 спортсменов со всей страны разыгрывают 48 комплектов наград. Призовой фонд чемпионата – более 14 млн рублей.

