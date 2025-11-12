Кирилл Пригода завоевал золото ЧР на короткой воде на дистанции 50 м брассом

Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода стал первым в финале чемпионата России — 2025 на короткой воде на дистанции 50 м брассом. На финише он показал результат в 25,55 секунды. Второе место досталось Олегу Костину, а тройку сильнейших замкнул Данил Семьянинов.
50 м брасс, мужчины. Финал:
1. Кирилл Пригода (Санкт-Петербург — 1) — 25,55.
2. Олег Костин (Нижегородская область) — 25,76.
3. Данил Семьянинов (Москва — 1) — 26,21.
Также определился сильнейший в стране на дистанции 200 м вольным стилем. Им стал москвич Николай Колесников, который преодолел дистанцию за 1.42,35 секунды.
Плавание. Чемпионат России — 2025 на короткой воде, Казань.
200 м вольный стиль, мужчины. Финал:
1. Николай Колесников (Москва — 1) — 1.42,35.
2. Даниил Шаталов (Москва — 1) — 1.42,92.
3. Владислав Резниченко (Омская область) — 1.43,10.