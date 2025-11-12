Дарья Сурушкина одержала победу на ЧР-2025 в Казани на дистанции 200 м вольным стилем

Пловчиха Дарья Сурушкина выиграла финальный заплыв на дистанции 200 м вольным стилем на чемпионате России – 2025 по плаванию на короткой воде, который проходит в эти дни в Казани.

Сурушкина завершила дистанцию, показав результат 1.56,46. Серебряным призёром в данной дисциплине стала Ксения Мишарина, преодолевшая дистанцию за 1.56,80. Замкнула тройку призёров Анастасия Саратова (1.57,79).

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани с 7 по 12 ноября. В рамках соревнований более 1000 спортсменов со всей страны разыгрывают 48 комплектов наград. Призовой фонд чемпионата – более 14 млн рублей.