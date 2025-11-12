Ралина Гилязова выиграла заплыв на 50 м брассом на ЧР в Казани, Чикунова — третья

Пловчиха Ралина Гилязова выиграла финальный заплыв на дистанции 50 м брассом на чемпионате России – 2025 по плаванию на короткой воде, который проходит в эти дни в Казани.

Гилязова завершила дистанцию за 29,62 секунды, остановив новый юношеский рекорд России. Второй на финише стала шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова (29,91). Замкнула тройку призёров Евгения Чикунова с результатом 29,98.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани с 7 по 12 ноября. В рамках соревнований более 1000 спортсменов со всей страны разыгрывают 48 комплектов наград. Призовой фонд чемпионата – более 14 млн рублей.