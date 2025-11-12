Ефимова: мотивация только одна — золото Олимпиады

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала, за счёт чего ей удаётся сохранить мотивацию и продолжать выступать на соревнованиях.

«Как удаётся сохранить мотивацию? Тяжело, на этом чемпионате России было тяжело из-за того, что я лето пропустила, была травма. Мотивация только одна, чего у меня нет в моих регалиях — золотая медаль Олимпийских игр. До сих пор ждёте и верите? Конечно. Пускай все говорят, что это бесполезно, я знаю, что такое спорт.

Как мой папа всегда говорил, ничто не закончилось, пока не коснулись бортика. Разное бывает на Олимпийских играх, на чемпионатах мира рекорды бьют, а на Олимпийских играх побеждает кто попало (улыбается). Кого-то снимут, кто-то забоится, бывает всякое.

Это спорт, это не только физические данные. Иногда это рулетка. Сегодня почти повезло (улыбается)», – передаёт слова Ефимовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.