Мужская сборная Санкт-Петербурга выиграла комплексную эстафету на ЧР-2025 в Казани

Мирон Лифинцев
Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Роман Шевляков и Егор Корнев стали победителями в комплексной эстафете 4х100 м в рамках чемпионата России по плаванию на короткой воде — 2025 в Казани. Первая команда Санкт-Петербурга преодолела дистанцию за 3.20,65. Второе место досталось сборной Москвы-1, а тройку сильнейших замкнула первая команда Калужской области.

Эстафета 4х100 м комплексом, мужчины. Финал:

1. Санкт-Петербург-1 (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Роман Шевляков и Егор Корнев) — 3.20,65.
2. Москва-1 (Климент Колесников, Данил Семьянинов, Пётр Жихарев и Владислав Гринев) — 3.21,04.
3. Калужская область-1. (Дмитрий Савенко, Иван Кустов, Михаил и Григорий Вековищевы) — 3.27,32.

В заключительный день соревнований сильнейшим на дистанции 50 м брассом также стал двукратный чемпион мира Кирилл Пригода. На финише он показал результат в 25,55. Второе место досталось Олегу Костину, третье место занял Данил Семьянинов.

Кирилл Пригода завоевал золото ЧР на короткой воде на дистанции 50 м брассом
