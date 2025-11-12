Санкт-Петербург-1 одержал победу в женской комбинированной эстафете 4х100 м на ЧР

Сборная Санкт-Петербург-1 выиграла финальный заплыв в женской комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате России – 2025 на короткой воде в Казани.

Сборная Санкт-Петербург-1 (Милана Степанова, Евгения Чикунова, Валерия Козлова, Александра Кузнецова) завершила дистанцию за 3.52,78. Серебряными призёрами стала первая команда Новосибирской области (Анастасия Дуплинская, Эмма Дёмина, Арина Суркова, Дарья Трофимова) с результатом 3.56,19. Замкнула тройку призёров сборная Калужская область-1 (Елена Давыдова, Полина Иванушкина, Полина Малахова, Алина Гайфутдинова) – 3.56,69.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани с 7 по 12 ноября. В рамках соревнований более 1000 спортсменов со всей страны разыгрывают 48 комплектов наград. Призовой фонд чемпионата – более 14 млн рублей.