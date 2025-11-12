Ефимова подвела итоги ЧР в Казани: проплыла как смогла

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова подвела итоги своего выступления на чемпионате России – 2025 по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани. Ефимова стала серебряным призёром соревнований на дистанции 50 м брассом и завоевала бронзу на 100 м.

«Скорее положительные итоги турнира или есть над чем подумать? Как смогла, так и проплыла (смеётся). Нечего думать, за два месяца натренироваться после трёх месяцев нетренированности в моём-то возрасте — это очень хорошо, я считаю. Жду, когда смогу нормально потренироваться без травм, болезней, всего остального. Хотя бы сделать блок работы, чтобы можно было посмотреть нормальное состояние своё. И от этого уже отталкиваться.

Что касание, что старт, что поворот — всё не моё, но вы видели как я плыву по воде? Делаю поворот — и опять три метра, опять догоняю. Что-то надо делать, всю жизнь работаю над стартами и поворотами, с кем я только не работала, каких специалистов мы ни приглашали, это не моё. Зато 100 м плыть одним бассейном (улыбается)», – передаёт слова Ефимовой корреспондент «Чемпионата»Рустам Имамов.