Главная Другие Новости

Установивший несколько рекордов страны пловец Корнев оценил итоги ЧР
Чемпион мира – 2025 в комбинированной эстафете российский пловец Егор Корнев оценил итоги выступления на чемпионате России – 2025 на короткой воде в Казани.

«Колоссально доволен собой. Все‑таки полтинник — такая дистанция, что нужно быть свежим, хорошо чувствовать воду, касание. Меня всё устраивает, я этот старт прошел небритым. И показал очень крутые секунды. Когда сумею подвестись идеально, ещё добавлю и смогу удивить зрителей не только в России, но и в мире.

Усталость? Тяжело было только утром вставать. А других трудностей не видел. Я доволен на 10 из 10 и по результатам, и по всему. Это очень круто было. Я жаворонок. Но вставать рано всегда тяжело.

Сейчас съезжу на турнир в Минск для объема нагрузок. А в декабре к Кубку Сальникова су́жусь, и если все звезды сложатся, покажу колоссальные секунды. Я тут радуюсь, смеюсь, балуюсь. Вы можете слышать, как я кричу от счастья», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

