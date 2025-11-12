Прыгун Шлейхер рассказал, на каких соревнованиях планирует выступать в ближайшее время

Серебряный призёр чемпионата мира – 2025 российский прыгун в воду Никита Шлейхер рассказал, на каких соревнованиях планирует выступать в ближайшее время.

– К каким ближайшим российским и международным соревнованиям готовитесь?

– Ближайшие выступления – это суперфинал в Краснодаре. Далее в феврале–марте стартует Кубок мира. Это будет первый международный старт в сезоне.

– Задумывались ли о том, сколько бы хотели продолжать выступать на профессиональном уровне?

– Насколько здоровье позволит, – приводит слова Шлейхера «Татар-Информ».

На прошедшем в августе чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре Никита Шлейхер выступал в дуэте с Русланом Терновым в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Российские спортсмены выиграли серебряные медали в этой дисциплине.