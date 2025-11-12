Тренера по тхэквондо из Ирана задержали из-за тренировки без хиджаба

Иранского тренера по тхэквондо Ханию Шариати Рудпошти задержали в ночь с 8 на 9 ноября за тренировку без хиджаба на своей родине. об этом сообщает Daily Mail.

Она выложила в социальные сети видео тренировки без головного убора. В СМИ добавили, что на протяжении 24 часов местонахождение Рудпошти было неизвестно. В личном аккаунте специалиста насчитывается около 160 тыс. подписчиков.

Известно, что девушке вменяли «несоблюдение общественного дресс-кода». Через несколько дней её отпустили домой. Daily Mail пишет, что Хании Шариати Рудпошти сейчас запрещено работать тренером и покидать собственный дом.