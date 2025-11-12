Главный тренер сборной России прокомментировал итоги ЧР-2025 на короткой воде в Казани

Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин дал комментарий об итогах национального чемпионата на короткой воде в Казани. Турнир завершился сегодня, 12 ноября.

«Подводить итоги будем чуть позже — впереди ещё два международных турнира в Минске и Санкт-Петербурге. В Казани у нас было два рекорда, в том числе юношеские рекорды мира и Европы. На гроссмейстерской дистанции 100 м вольным стилем были показаны гроссмейстерские секунды, впервые разменяли 45 секунд — пятый результат в истории.

Были результаты, которые заставляли нас переживать, следить за плаванием. Клименту Колесникову сотых не хватило до рекорда, посмотрим, что будет дальше.

Появилась конкуренция на 200 вольным. Так что надеемся вернуться к Олимпиаде в Лос-Анджелесе с боеспособным медальным составом в эстафете 4х200 м, чего нам так не хватало в Сингапуре, что даже не смогли повезти спортсменов», – передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.