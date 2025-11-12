Скидки
Тренер сборной Шишин прокомментировал прогресс Егора Корнева

Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин прокомментировал прогресс пловца Егора Корнева, отметив, что спортсмен проделал огромный фронт работы.

«Полный итог Егора Корнева мы увидим, когда он су́зится. Сейчас мы видим результаты того, что он недореализовался в Сингапуре. Хотелось, чтобы чуть-чуть он зацепился за личную медаль, не хватило немного. Хотя в целом фронт работы он проделал огромный, был вот-вот рядом. И сейчас на фоне сужения, расслабления он продвинул себя в короткой воде по результатам подальше.

Казань – это быстрый бассейн, после Казани проплыть в другой ванне хорошо не всегда удаётся. Но посмотрим. Каждый спортсмен по-разному реагирует на сужение. Этим и интересен спорт, посмотрим международные турниры и посмотрим кто как себя будет чувствовать, кого начнёт качать под ответственностью. А кто вылезет из этой тяжести и начнёт себя реализовывать», – передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

