Все трое россиян сыграют тай-брейки в 1/16 финала на шахматном Кубке мира

Даниил Дубов, Андрей Есипенко и Алексей Гребнев сыграют тай-брейки в 1/16 финала на Кубке мира — 2025 по шахматам в Гоа (Индия). По итогам двух партий никто из них не смог переиграть соперников и пройти в следующий раунд без дополнительной встречи.

Шахматы. Кубок мира — 2025, Гоа (Индия). Мужчины. Результаты 1/16 финала с участием россиян:

Даниил Дубов (Россия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1:1.

Андрей Есипенко (Россия) — Винсент Каймер (Германия) — 0,5:0,5.

Алексей Гребнев (Россия) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 1:1.

Российские шахматисты принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее борьбу за титул завершил российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Во втором круге он проиграл индийцу Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ.