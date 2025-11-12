Организаторы ОИ-2028 представили календарь соревнований

Организаторы Олимпийских игр – 2028 в Лос-Анджелесе (США) представили расписание соревнований. Игры пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.

Первый комплект медалей на Олимпиаде-2028 будет разыгран в женском триатлоне 15 июля. Соревнования пройдут на пляже Венеция. Также в первый день Игр будут разыграны комплекты в лёгкой атлетике, гребном слаломе, фехтовании, дзюдо, регби и стрельбе.

15-й день Олимпиады (29 июля) станет самым насыщенным за всю историю Игр – будут разыграны 26 комплектов наград. Последние олимпийские чемпионы Лос-Анджелеса определятся в плавании в последний соревновательный день, незадолго до церемонии закрытия.

Планируется, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году соберут более 15 000 лучших спортсменов мира. Это будут третьи Олимпийские игры в истории города после соревнований 1932 и 1984 годов и первые Паралимпийские.