Лала Крамаренко заявила, что планирует начать своё возвращение в спорт выступлением на ЧР

Чемпионка России 2024 года и трёхкратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Лала Крамаренко рассказала, что её первым выступлением после официального возвращения в спорт может стать участие в чемпионате России.

— Безусловно, хочется вернуться побыстрее. Я думаю, что это будет чемпионат России. Нужно составить программу, выбрать музыку, образы подобрать.

— Подготовка к возвращению идёт по плану?
— Идёт по плану, восстанавливаюсь, прихожу в форму. Отрабатываем элементы, потому что программа новая. В ней больше артистизма, нужно делать замедления, резкие движения, плавные, и это всё совместить, — приводит слова Крамаренко «Матч ТВ».

Лала Крамаренко объявила о возвращении в спорт
