Отбор в сборную на чемпионат Европы в Париже по плаванию будет проходить в два этапа

Отбор в сборную на чемпионат Европы в Париже по плаванию будет проходить в два этапа
Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин рассказал, что отбор в сборную на чемпионат Европы в Париже будет состоять из двух этапов.

«Сейчас у нас сместились сроки отбора на международные старты, поэтому есть возможность провести два срока отбора: в апреле и в июне. Поэтому у нас меняется система подводки к главным стартам.

В принципе, что касается короткой воды, у нас как таковой график соревнований в короткой воде не менялся, мы в принципе, даже когда не выходили на старт, делали альтернативный старт внутри страны, так что цикл тренировок не менялся», – передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

