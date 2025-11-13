Скидки
Пловчиха Степанова: звезду никогда не словлю, если что, тренер сразу мне вставит

16-летняя российская пловчиха Милана Степанова поделилась ожиданиями от ближайших стартов, а также рассказала о своём отношении к популярности.

«Конечно, добавилось внимание ко мне, это приятно. Подходят ребята, берут автографы, это не может не радовать. Прокачивается таким образом медийность. Зазведиться? Это вообще не про меня, думаю, что звезду я никогда не словлю. Тренер мне сразу вставит, если что-то такое будет.

Чемпионат России по короткой воде, в принципе, скорее тренировочным стартом для нас был, больше готовимся к турниру в Минске, к Кубку Сальникова, больше туда упор будет. Расстройства большого, что не выступим в Польше, нет, и так стартов у нас достаточно.

В следующем году мы стартуемся и по длинной воде, и по короткой, так что вообще не переживаю. К тому же будет Париж – волшебный город, я уже в нетерпении», – сказала Степанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Установивший несколько рекордов страны пловец Корнев оценил итоги ЧР
