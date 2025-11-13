Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Опередившая Ефимову пловчиха Гилязова: Юля очень дружелюбная, светлый человек

Опередившая Ефимову пловчиха Гилязова: Юля очень дружелюбная, светлый человек
Аудио-версия:
Комментарии

Российская пловчиха Ралина Гилязова назвала свою соперницу, трёхкратного призёра Олимпийских игр Юлию Ефимову, дружелюбным и светлым человеком.

«Я очень довольна результатами. Не думала, что я покажу настолько быстрые секунды. Хотя я понимала, что мы работали, всё у нас шло отлично. И вот итог этой работы. Планировалось просто улучшить свои результаты. Планировали поставить рекорд на 100 комплексом, а вот насчёт 50 метров брассом — пока что просто присматривались к этой дистанции.

Громких соперниц вообще не боялась. В 13 лет я участвовала на своём первом чемпионате России по длинной воде, и я плыла по соседней дорожке с Юлией Ефимовой, и мне было тогда очень страшно, а сейчас вообще нет. Приятно слышать от неё слова поддержки – это очень классно. На самом деле Юлия Ефимова — она такая, очень дружелюбная, светлый человек. Она мне очень нравится и как спортсмен, и в целом как человек», – сказала Гилязова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Ефимова подвела итоги ЧР в Казани: проплыла как смогла
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android