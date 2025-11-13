Скидки
Гилязова: обидно было, когда Чикунова обогнала Ефимову на ЧР, думала, как такое возможно

Российская пловчиха Ралина Гилязова призналась, что расстроилась из-за победы Евгении Чикуновой над Юлией Ефимовой в 2019 году на чемпионате России.

«В детстве моим кумиром всегда была Юлия Ефимова, я за неё очень болела. Помню, был чемпионат России в 2019 году и Евгения Чикунова обогнала Юлию Ефимову, я очень переживала, я думала, что за девочка обогнала моего кумира. То есть даже как-то обидно было в тот момент, мы с мамой раза три пересматривали этот эфир и вообще не понимали, как это вообще было возможно.

Если говорить про меня, то я не плаваю пока 200 метров – это будет многовато, идёт работа на 50 и 100, я, скорее, спринтер. Длинные дистанции пока не выдерживаю, работа идёт на спринт», – сказала Гилязова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Опередившая Ефимову пловчиха Гилязова: Юля очень дружелюбная, светлый человек
