Главная Другие Новости

Алексей Гребнев вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам

Алексей Гребнев вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам
Российский гроссмейстер Алексей Гребнев пробился в 1/8 финала Кубка мира — 2025 по шахматам, который проходит в Гоа (Индия).

На стадии 1/16 финала Гребнев на тай-брейке одержал победу над гроссмейстером из Франции Максимом Вашье-Лагравом со счётом 1,5:0,5. За выход в 1/4 финала Алексей поборется с победителем противостояния Андрей Есипенко (Россия) — Винсент Каймер (Германия).

Российские шахматисты принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее борьбу за титул завершил российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Во втором круге он проиграл индийцу Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ.

