«Хочется поставить себе четвёрку или пятёрку». Кирилл Пригода — об итогах ЧР в Казани

Двукратный чемпион мира в эстафетах российский пловец Кирилл Пригода поделился эмоциями от своего выступления на чемпионате России по плаванию на короткой воде. На минувшем турнире он выиграл три золотые медали на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом.

«Я доволен проделанной работой. Обстановка максимально рабочая, и хочется за отработанную смену поставить себе четвёрку или пятёрку. Сезон на короткой воде очень интересный и является приятным дополнением к сезону длинной воды. Участие в нём не обязывает иметь высокую физическую тренированность, а больше стабильное эмоциональное состояние, навык высокой концентрации и гимнастический тонус», — приводит слова природы ТАСС.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде завершился 12 ноября, он прошёл в Казани.

