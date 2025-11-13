Даниил Дубов пробился в 1/8 финала шахматного Кубка мира

Российский гроссмейстер Даниил Дубов вышел в 1/8 финала Кубка мира — 2025 по шахматам, который проходит в Гоа (Индия).

На стадии 1/16 финала Дубов на тай-брейке обыграл индийского гроссмейстера Рамешбабу Прагнанандху со счётом 1,5:0,5. За выход в 1/4 финала российский шахматист поборется с американским гроссмейстером Сэмом Шенклендом.

Российские шахматисты принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее борьбу за титул завершил российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Во втором круге он проиграл индийцу Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ. В 1/8 финала также вышел Алексей Гребнев.