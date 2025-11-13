В Москве дан официальный старт воздушной гимнастике как виду спорта

В пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвящённая знаковому событию в российском спорте – первым в истории официальным первенству и чемпионату России по воздушной гимнастике. Мероприятие, организованное Национальной федерацией воздушной гимнастики и пилонного спорта, собрало ключевых представителей спортивного сообщества, которые рассказали о новом этапе развития этой зрелищной дисциплины.

Это первые соревнования такого уровня, проведение которых стало возможным после того, как в 2023 году воздушная гимнастика была официально признана в России видом спорта. Важным этапом стало утверждение единых правил, которое состоялось 1 апреля 2025 года приказом министра спорта РФ Михаила Дегтярёва. Этот шаг закрепил статус дисциплины на государственном уровне и открыл дорогу для проведения официальных мероприятий, а также для формирования сборных команд в субъектах Федерации.

Дмитрий Ляшов, президент Национальной федерации воздушной гимнастики и пилонного спорта, подчеркнул историческую значимость момента: «Для нас это исторический рубеж. За ним стоит многолетний труд тысяч энтузиастов по всей стране. Теперь мы выстроили для спортсменов ясную траекторию роста: от первых шагов в секции до звания мастера спорта и выступления за сборную России на мировой арене. Всего несколько лет назад о таком статусе можно было только мечтать. Сегодня воздушная гимнастика — это мощное спортивное движение с тысячами атлетов, сотнями школ и армией болельщиков. Мы состоялись как полноценная национальная федерация».

Первое официальное первенство и чемпионат России по воздушной гимнастике пройдёт с 17 по 18 ноября в Москве. В соревнованиях примут участие 460 спортсменов более чем из 30 субъектов Российской Федерации.