Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В Москве дан официальный старт воздушной гимнастике как виду спорта

В Москве дан официальный старт воздушной гимнастике как виду спорта
Аудио-версия:
Комментарии

В пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвящённая знаковому событию в российском спорте – первым в истории официальным первенству и чемпионату России по воздушной гимнастике. Мероприятие, организованное Национальной федерацией воздушной гимнастики и пилонного спорта, собрало ключевых представителей спортивного сообщества, которые рассказали о новом этапе развития этой зрелищной дисциплины.

Это первые соревнования такого уровня, проведение которых стало возможным после того, как в 2023 году воздушная гимнастика была официально признана в России видом спорта. Важным этапом стало утверждение единых правил, которое состоялось 1 апреля 2025 года приказом министра спорта РФ Михаила Дегтярёва. Этот шаг закрепил статус дисциплины на государственном уровне и открыл дорогу для проведения официальных мероприятий, а также для формирования сборных команд в субъектах Федерации.

Дмитрий Ляшов, президент Национальной федерации воздушной гимнастики и пилонного спорта, подчеркнул историческую значимость момента: «Для нас это исторический рубеж. За ним стоит многолетний труд тысяч энтузиастов по всей стране. Теперь мы выстроили для спортсменов ясную траекторию роста: от первых шагов в секции до звания мастера спорта и выступления за сборную России на мировой арене. Всего несколько лет назад о таком статусе можно было только мечтать. Сегодня воздушная гимнастика — это мощное спортивное движение с тысячами атлетов, сотнями школ и армией болельщиков. Мы состоялись как полноценная национальная федерация».

Первое официальное первенство и чемпионат России по воздушной гимнастике пройдёт с 17 по 18 ноября в Москве. В соревнованиях примут участие 460 спортсменов более чем из 30 субъектов Российской Федерации.

Материалы по теме
Как сложилась судьба шахматной королевы СССР Майи Чибурданидзе?
Как сложилась судьба шахматной королевы СССР Майи Чибурданидзе?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android