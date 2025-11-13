Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Есипенко вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам, где сыграет с Гребневым

Есипенко вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам, где сыграет с Гребневым
Комментарии

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко пробился в 1/8 финала Кубка мира — 2025 по шахматам, который проходит на Гоа (Индия).

На стадии 1/16 финала Есипенко на тай-брейке одержал победу над гроссмейстером из Германии Винсентом Каймером со счётом 3:1. За выход в 1/4 финала Андрей поборется с соотечественником Алексеем Гребневым.

Российские шахматисты принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее борьбу за титул завершил российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Во втором круге он проиграл индийцу Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ. В 1/8 финала КМ также вышел Даниил Дубов.

Материалы по теме
Даниил Дубов пробился в 1/8 финала шахматного Кубка мира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android