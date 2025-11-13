Есипенко вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам, где сыграет с Гребневым

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко пробился в 1/8 финала Кубка мира — 2025 по шахматам, который проходит на Гоа (Индия).

На стадии 1/16 финала Есипенко на тай-брейке одержал победу над гроссмейстером из Германии Винсентом Каймером со счётом 3:1. За выход в 1/4 финала Андрей поборется с соотечественником Алексеем Гребневым.

Российские шахматисты принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее борьбу за титул завершил российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Во втором круге он проиграл индийцу Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ. В 1/8 финала КМ также вышел Даниил Дубов.