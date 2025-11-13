Скидки
Есипенко — о победе над Каймером: в цейтноте он просто посыпался

Есипенко — о победе над Каймером: в цейтноте он просто посыпался
Комментарии

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко поделился эмоциями после победы над немецким гроссмейстером Винсентом Каймером в 1/16 финала Кубка мира. Есипенко завершил встречу в свою пользу, одержав победу на тай-брейке со счётом 3:1.

– Чувствую себя отлично. Матч был очень тяжёлым — он топ-игрок. В классике я вообще не мог ничего добиться белыми, ни в первой партии, ни во второй рапид-партии. Но в третьей партии, которую я выиграл, удалось получить длинную рокировку, игру — и я сразу почувствовал, что мне нравится эта позиция. Партия вышла хорошей. Во второй он сменил дебют, позиция получилась тоже очень сложная, однако в этих осложнениях я, кажется, разобрался лучше.

— Не каждый день выигрываешь две подряд рапид-партии у человека, которого многие считали фаворитом всего Кубка мира. Как думаешь, он «поплыл» после первого поражения?
– Да, он выглядел расстроенным. Но при этом во второй партии он играл хорошо. После дебюта он получил небольшой перевес, однако в цейтноте просто посыпался, – сказал Есипенко в видео, размещённом на YouTube канале ФИДЕ.

За выход в 1/4 финала Кубка мира Андрей поборется с соотечественником Алексеем Гребневым.

