Есипенко: перед играми я проверил билеты домой — на всякий случай, это моя стратегия

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко рассказал, за счёт чего ему удаётся сохранять спокойствие во время партий. Есипенко вышел в 1/8 финала Кубка мира, обыграв на тай-брейке немецкого гроссмейстера Винсента Каймера (3:1).

— Ты выглядишь очень спокойным. В чём секрет?

– Я уже говорил, что заранее настроен, если вылечу — ну и ладно, поеду домой. Это моя стратегия, и она отлично работает. Даже сегодня перед играми я проверил билеты домой — на всякий случай. Это уже традиция: перед второй партией против Идани я тоже проверил билеты, там был прямой рейс в Москву — меня это даже порадовало.

— Сейчас соперники становятся всё сильнее. Удержишь такое же спокойствие дальше?

– Надеюсь, да. Думаю, что у меня всё продолжится в том же духе. Не знаю, как другие себя мотивируют, но мой способ — именно такой, и он мне подходит, – сказал Есипенко в видео, размещённом на YouTube канале ФИДЕ.