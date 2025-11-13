«Я его дожал». Даниил Дубов прокомментировал выход в 1/8 финала Кубка мира — 2025

29-летний российский гроссмейстер Даниил Дубов прокомментировал выход в 1/8 финала Кубка мира — 2025 по шахматам, который проходит на Гоа (Индия). На стадии 1/16 финала Дубов на тай-брейке обыграл индийского гроссмейстера Рамешбабу Прагнанандху со счётом 1,5:0,5.

– Как всё прошло? Две классические партии были нервные: первую ты вроде должен был выигрывать, а сегодня в рапиде всё закончилось очень быстро.

– В целом, думаю, он просто не показал своей лучшей игры на этом турнире — и не только в нашем матче. Всё было довольно близко, но у меня были свои маленькие козыри. Даже несмотря на то, что белыми я был готов делать ничью, играть я не отказывался — просто против настолько подготовленного соперника я не понимаю, как белыми выйти из дебюта, не рискуя чрезмерно. Я даже друзьям говорил заранее: стратегия такая — белыми делаем ничьи, чёрными играем, потому что он всегда амбициозен белыми. Сегодня всё и произошло по этому сценарию. Не то чтобы я мечтал о блице или чего-то боялся — просто понимал, что в долгой дистанции чёрными у меня будут лучшие шансы. Он попробовал играть, но, честно говоря, был переигран. Ну и я дожал. Но дистанция короткая, матчи тяжёлые, и всегда есть элемент удачи, — сказал Дубов после поединка.