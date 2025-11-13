Скидки
ЮАР планирует подать заявку на проведение ОИ-2036 или ОИ-2040

ЮАР планирует подать заявку на проведение ОИ-2036 или ОИ-2040
Власти Южно-Африканской Республики планируют подать заявку на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 или 2040 года.

«Правительство ЮАР приняло решение официально претендовать на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 или 2040 года», – приводит слова министра в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени ТАСС.

Стало известно, что Южноафриканская спортивная конфедерация и Олимпийский комитет страны уже провели предварительные консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) по вопросам возможного проведения игр.

Помимо ЮАР, о намерении претендовать на Олимпиаду 2036 или 2040 года заявили Индия, Индонезия, Польша и Турция. Также рассматривают такую возможность Египет и Германия. Страна-хозяйка Олимпиады-2036 станет известна в 2028 году.

