XI Кубок ЕврАзии по всетилевому карате впервые пройдёт в Салавате

С 13 по 17 ноября город Салават Республики Башкортостан впервые примет XI Кубок ЕврАзии по всетилевому карате. Это грандиозное событие объединит свыше 2500 участников из 42 регионов России и более 200 спортсменов из 20 стран мира.

В рамках Кубка пройдут:

— Международные и Всероссийские соревнования по всетилевому карате;

— Первый фестиваль по всетилевому карате среди детей с ОВЗ;

— Турнир по фиджитал карате.

Кубок ЕврАзии проводится на территории Башкортостана с 2014 года и является значимым событием в мире карате. Девиз соревнований: «Здесь важен каждый!»

Подробная информация доступна на странице турнира «ВКонтакте»: https://vk.com/eakarate.