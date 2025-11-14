XI Кубок ЕврАзии по всетилевому карате впервые пройдёт в Салавате
С 13 по 17 ноября город Салават Республики Башкортостан впервые примет XI Кубок ЕврАзии по всетилевому карате. Это грандиозное событие объединит свыше 2500 участников из 42 регионов России и более 200 спортсменов из 20 стран мира.
В рамках Кубка пройдут:
— Международные и Всероссийские соревнования по всетилевому карате;
— Первый фестиваль по всетилевому карате среди детей с ОВЗ;
— Турнир по фиджитал карате.
Кубок ЕврАзии проводится на территории Башкортостана с 2014 года и является значимым событием в мире карате. Девиз соревнований: «Здесь важен каждый!»
Подробная информация доступна на странице турнира «ВКонтакте»: https://vk.com/eakarate.
