«Не имеет значения». Директор ФШР отреагировал на вылет россиян из топ-20 рейтинга ФИДЕ

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв ответил на вопрос, как ФШР относится к тому, что сильнейшие шахматисты страны вылетели из топ-20 рейтинга ФИДЕ.

«Принципиально – система международного рейтинга интересует гораздо меньше национального. Подобное отношение к рейтингу Эло существует в той же Германии и целом ряде «шахматных» стран. У нас есть свой российский рейтинг, который отражает реальную силу игрока любого возраста. При допуске во все российские соревнования, включая Суперфинал чемпионата России, главный показатель – российский рейтинг.

Плюс эксперименты, которые проводит ФИДЕ с этим несчастным международным рейтингом, приводят к непониманию со стороны любителей шахмат. Наш национальный рейтинг, который, в отличие от рейтинга ФИДЕ, обсчитывается абсолютно бесплатно, не подвергается непонятным экспериментам. Да и для страны в целом не имеет значения, сколько спортсменов в топе мирового рейтинга.

В шахматном мире есть три официально признанных чемпиона мира – в классических шахматах, в рапиде и блице. Так вот, на данный момент две из этих шахматных корон принадлежат россиянам Володару Мурзину и Яну Непомнящему. Моё твёрдое убеждение: значение имеет то, кто владеет титулами, а не какой у чемпиона мира рейтинг. С 2019 года сборная России выиграла все турниры, в которых участвовала. Результаты на турнирах – это более объективный показатель, нежели рейтинг», — сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.