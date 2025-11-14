«Хотелось бы более смелых решений». Директор ФШР оценил отношения с ФИДЕ

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв пожелал Генеральной ассамблее ФИДЕ брать пример с World Aquatics в плане допуска отечественных игроков на командные турниры.

«Можно много и развёрнуто говорить о ситуации в мировом спорте в целом, но у каждого вида спорта своя история. Всё зависит от непосредственных контактов и общения с международной федерацией. У ФШР с ФИДЕ нормальные рабочие отношения, никакого противостояния нет. Да его и не было никогда. Странно было бы противостоять международной федерации, которую возглавляет россиянин. В качестве пожелания, хотелось бы от ФИДЕ большей активности и более смелых решений по примеру World Aquatics», — сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Генеральная ассамблея ФИДЕ пройдёт 14 декабря.