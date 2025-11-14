«Неправильно огульно обвинять Крамника». В ФШР отреагировали на смерть Дэниела Народицкого

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв прокомментировал внезапную смерть 29-летнего американского гроссмейстера Дэниела Народицкого и обвинения в адрес россиянина Владимира Крамника.

«Смерть молодого человека независимо от причин – трагедия для его семьи. И уход Дэниела – не исключение, но абсолютно неправильно то, что в его смерти стали огульно обвинять Владимира Крамника. Любое обвинение должно быть доказано. Я считаю, что это чисто политический вопрос, в котором от слова «шахматы» нет ничего. Ноль. Владимир Борисович Крамник был, есть и останется великим игроком – 14-м чемпионом мира по шахматам. Российским чемпионом мира», — сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.