Исполнительный директор ФШР Ткачёв назвал читерство чумой современных шахмат

Исполнительный директор ФШР Ткачёв назвал читерство чумой современных шахмат
Комментарии

Александр Ткачёв, исполнительный директор ФШР, высказал своё мнение относительно онлайн-турниров и назвал главную проблему современных шахмат.

«Я ещё несколько лет назад говорил и сейчас повторю, что читерство – главная проблема, беда, я бы сказал чума современных шахмат. На мой взгляд, 50% партий в онлайне играется, мягко говоря, не совсем честно. Нужно сначала создать условия, чтобы подобного не было, а затем уже такие турниры развивать. А так хоть две, хоть 22 камеры поставь – это ничего не изменит. Игра в шахматы, в том числе и в онлайн-формате, должна приносить радость и быть в удовольствие», — сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

