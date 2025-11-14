Скидки
ФШР подала заявку в Книгу рекордов России на регистрацию достижения 10-летнего Шогджиева

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв рассказал, что его организация подала заявку на регистрацию рекорда вундеркинда Романа Шогджиева. На Кубке ШОС 10-летний спортсмен выступил в составе национальной команды.

«Для 10-летнего Ромы Шогджиева этот турнир стал дебютом в составе сборной – ранее он не выступал в командных турнирах даже по младшим возрастам. Его достойная игра помогла команде завоевать золотую медаль. Хотя были опасения, честно говоря. Ему всего 10 лет – мог испугаться, стушеваться. К счастью, настойчивость главного тренера мужской сборной Андрея Филатова была поддержана тренерским советом. Вот так и состоялся исторический дебют. Не припомню, чтобы в России кто-то в таком возрасте играл за национальную команду.

Федерация шахмат России направила соответствующую заявку на внесение достижения Романа в Книгу рекордов России — «Самый юный дебютант национальной сборной России по шахматам, одержавший победу на международном командном соревновании», — сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

«Две из трёх чемпионских корон — у россиян». Разбираемся, как дела в наших шахматах
Эксклюзив
«Две из трёх чемпионских корон — у россиян». Разбираемся, как дела в наших шахматах
