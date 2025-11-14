В ФШР прокомментировали ситуацию с неучастием Гуниной в командном чемпионате мира

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв прокомментировал невключение гроссмейстера Валентины Гуниной в состав национальной сборной на командный чемпионат мира.

«Ни для Вали, ни для кого-то ещё дорога в сборную не закрыта. Любая сборная в любом виде спорта формируется из тех, кто находится на пике формы или очень близко к этому. Сборную формирует старший тренер – в данном случае старший тренер женской команды Сергей Рублевский. Я как чиновник в эту ситуацию не вмешиваюсь, это моя принципиальная позиция. Моя задача обеспечить организационно-финансовую поддержку, а за состав и вообще спортивную составляющую отвечают тренеры», — заявил Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В составе сборной России на командном чемпионате мира сыграют Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Ольга Гиря и Анна Шухман. Турнир пройдёт с 18 по 24 ноября в Линаресе (Испания).