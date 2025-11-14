Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В ФШР прокомментировали ситуацию с неучастием Гуниной в командном чемпионате мира

В ФШР прокомментировали ситуацию с неучастием Гуниной в командном чемпионате мира
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв прокомментировал невключение гроссмейстера Валентины Гуниной в состав национальной сборной на командный чемпионат мира.

«Ни для Вали, ни для кого-то ещё дорога в сборную не закрыта. Любая сборная в любом виде спорта формируется из тех, кто находится на пике формы или очень близко к этому. Сборную формирует старший тренер – в данном случае старший тренер женской команды Сергей Рублевский. Я как чиновник в эту ситуацию не вмешиваюсь, это моя принципиальная позиция. Моя задача обеспечить организационно-финансовую поддержку, а за состав и вообще спортивную составляющую отвечают тренеры», — заявил Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В составе сборной России на командном чемпионате мира сыграют Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Ольга Гиря и Анна Шухман. Турнир пройдёт с 18 по 24 ноября в Линаресе (Испания).

Материалы по теме
«Две из трёх чемпионских корон — у россиян». Разбираемся, как дела в наших шахматах
Эксклюзив
«Две из трёх чемпионских корон — у россиян». Разбираемся, как дела в наших шахматах
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android