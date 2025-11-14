Скидки
«Мы такие турниры проводить не будем». В ФШР оценили новую инициативу ФИДЕ

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв прокомментировал идею ФИДЕ проводить гибридные турниры и определять чемпиона мира в этом формате.

«Я обеими руками за любые инициативы, которые приводят к популяризации шахмат в мире. Главное, чтобы эта инициатива не превратилась в калифа на час, как случилось с серией по шахматам Фишера. Много громких заявлений было, в призовой фонд в первый год насыпали кучу денег, а в итоге желания и возможностей только на два года хватило. Посмотрим, как дальше всё будет развиваться с новым форматом ФИДЕ.

ФШР проводит огромное количество турниров по общепризнанным направлениям – классике, рапиду и блицу. Плюс шахматная композиция. Всего около 800 турниров в календаре ФШР, и это я не говорю про региональные соревнования. Кто из организаторов захочет проводить турниры в новом формате – мы, естественно, мешать не будем. Но не нужно забывать, что ФШР – спортивная федерация, которая не может позволять себе вольности включать в календарь соревнования по дисциплинам, не утверждённым Минспортом. На таких турнирах не могут быть присвоены разряды и звания», — сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Он также добавил, что ФШР подождёт развития ситуации с новым форматом ФИДЕ, прежде чем выходить с инициативой на министерство спорта России.

