«Разве это нормально?» Исполнительный директор ФШР — о поведении Хикару Накамуры

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв высказал свое мнение об игре американского гроссмейстера Хикару Накамуры в любительских чемпионатах ради попадания на Турнир претендентов – 2026.

«Посмотрите, что сейчас творит Хикару Накамура, при этом не нарушая ни единого правила. Просто набивает и количество партий, и рейтинговые очки. До этого ничего не нарушал Дин Лижэнь, который таким образом отобрался на турнир претендентов, а затем и стал чемпионом мира, при этом находясь далеко от вершины рейтинга. После него ничего не нарушал Алиреза Фируджа, который на турнир претендентов попал после странных соревнований во Франции. Разве это нормально? Тот же Накамура не на Кубке мира играет, а на чемпионате очередного американского штата», — сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, Накамура, занимающий второе место в рейтинге ФИДЕ, обеспечил себе необходимое количество классический партий для попадания на Турнир претендентов – 2026, участвуя в чемпионатах американских штатов, где соперники уступали ему в рейтинге более 1000 пунктов.