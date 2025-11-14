Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Разве это нормально?» Исполнительный директор ФШР — о поведении Хикару Накамуры

«Разве это нормально?» Исполнительный директор ФШР — о поведении Хикару Накамуры
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв высказал свое мнение об игре американского гроссмейстера Хикару Накамуры в любительских чемпионатах ради попадания на Турнир претендентов – 2026.

«Посмотрите, что сейчас творит Хикару Накамура, при этом не нарушая ни единого правила. Просто набивает и количество партий, и рейтинговые очки. До этого ничего не нарушал Дин Лижэнь, который таким образом отобрался на турнир претендентов, а затем и стал чемпионом мира, при этом находясь далеко от вершины рейтинга. После него ничего не нарушал Алиреза Фируджа, который на турнир претендентов попал после странных соревнований во Франции. Разве это нормально? Тот же Накамура не на Кубке мира играет, а на чемпионате очередного американского штата», — сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, Накамура, занимающий второе место в рейтинге ФИДЕ, обеспечил себе необходимое количество классический партий для попадания на Турнир претендентов – 2026, участвуя в чемпионатах американских штатов, где соперники уступали ему в рейтинге более 1000 пунктов.

Материалы по теме
«Две из трёх чемпионских корон — у россиян». Разбираемся, как дела в наших шахматах
Эксклюзив
«Две из трёх чемпионских корон — у россиян». Разбираемся, как дела в наших шахматах
В шахматах со скандалом поменяли правила подсчёта мирового рейтинга. Всё из-за Накамуры! В шахматах со скандалом поменяли правила подсчёта мирового рейтинга. Всё из-за Накамуры!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android