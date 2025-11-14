Скидки
Стала известна жеребьёвка командного чемпионата мира по шахматам среди женщин

Аудио-версия:
Комментарии

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) опубликовала жеребьёвку на командный чемпионат мира — 2025 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с группами турнира.

Шахматы. Командный чемпионат мира — 2025 среди женщин:

Группа А:

  • Россия (средний рейтинг — 2496, лидер команды — Александра Горячкина (2540)).
  • США (2406, Карисса Йип (2459)).
  • Казахстан (2381, Бибисара Асаубаева (2513)).
  • Азербайджан (2366, Ульвия Фаталиева (2420)).
  • Испания (2339, Сарасадат Хадемальшарьех (2429)).
  • Перу (2207, Дейси Кори (2350)).

Группа В:

  • Китай (2473, Хоу Ифань (2620)).
  • Грузия (2430, Нино Бациашвили (2461)).
  • Украина (2339, Юлия Осьмак (2452)).
  • Франция (2353, Дейманте Даулите-Корнетт (2425)).
  • Узбекистан, (2336, Афруза Хамдамова (2403)).
  • Индия (2334, Ракшитта Рави (2381)).

Чемпионат мира среди женских сборных пройдёт в Линаресе (Испания) с 18 по 24 ноября. В плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды из каждой группы.

