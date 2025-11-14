Стала известна жеребьёвка командного чемпионата мира по шахматам среди женщин

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) опубликовала жеребьёвку на командный чемпионат мира — 2025 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с группами турнира.

Шахматы. Командный чемпионат мира — 2025 среди женщин:

Группа А:

Россия (средний рейтинг — 2496, лидер команды — Александра Горячкина (2540)).

США (2406, Карисса Йип (2459)).

Казахстан (2381, Бибисара Асаубаева (2513)).

Азербайджан (2366, Ульвия Фаталиева (2420)).

Испания (2339, Сарасадат Хадемальшарьех (2429)).

Перу (2207, Дейси Кори (2350)).

Группа В:

Китай (2473, Хоу Ифань (2620)).

Грузия (2430, Нино Бациашвили (2461)).

Украина (2339, Юлия Осьмак (2452)).

Франция (2353, Дейманте Даулите-Корнетт (2425)).

Узбекистан, (2336, Афруза Хамдамова (2403)).

Индия (2334, Ракшитта Рави (2381)).

Чемпионат мира среди женских сборных пройдёт в Линаресе (Испания) с 18 по 24 ноября. В плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды из каждой группы.