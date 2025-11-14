Первые партии 1/8 финала КМ Есипенко — Гребнев и Дубов — Шенкленд завершились вничью

Российские гроссмейстеры Андрей Есипенко, Алексей Гребнев и Даниил Дубов не смогли одержать побед в первых партиях в матчах стадии 1/8 финала Кубка мира — 2025 по шахматам, который проходит на Гоа (Индия).

Есипенко и Гребнев играют друг с другом, в первой партии победителя выявить не удалось. Дубов встречается с американцем Сэмом Шенклендом, их стартовая партия также завершилась вничью. Вторые партии 1/8 финала Кубка мира состоятся в субботу, 15 ноября.

Российские шахматисты принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее борьбу за титул завершил российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Во втором круге он проиграл индийцу Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ.